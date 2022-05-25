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2022年5月25日星期三
坦夏格誓領魔破王朝 證C朗留效 信陣容具潛力返頂級行列
曼城六奪英超勝利巡遊 哥帥笑稱煞科戰落後「計劃之中」
車路士料日內正式易主 告別艾巴莫域時代
羅馬歐協聯爭冠 摩連奴否認佔優 決戰飛燕諾 籲麾下視同歐聯決賽
港甲至丙組聯賽盃下周日開鑼
體壇快訊：甲一7‧19復賽
電視精選
麥巴比留PSG報國 拒排除投皇馬 否認新約獲球隊管理權 認馬克龍游說續戰法甲
溫網今屆不計分 大坂直美嘆淪表演賽或棄戰
熱火慘負綠軍 後備得分勝正選半世紀首見
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【明報專訊】（請看附圖）
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