羅馬歐協聯爭冠 摩連奴否認佔優 決戰飛燕諾 籲麾下視同歐聯決賽

力爭隊史14年來首項大賽冠軍的羅馬，明晨在歐洲協會聯賽決賽遠征中立場阿爾巴尼亞，決戰應屆荷甲季軍飛燕諾，同時爭奪下季歐霸分組賽席位。首季接掌即有望問鼎歐洲賽冠軍的「首都狼」主帥摩連奴，賽前否認是爭冠大熱，冀麾下視今仗如歐聯決賽。

劍指隊史14年來首冠

今季意甲第6衝線的羅馬，分組賽首名出線後於淘汰賽接連擊敗維迪斯、波杜基林特及李斯特城等強敵晉級決賽。歐戰經驗豐富的摩連奴，賽前卻稱不能掉以輕心，「我不認為己隊佔優，分組賽時不少球隊具爭冠實力，但當歐霸出局的球隊加入戰局時，形勢便不斷變化。無論如何，今仗對球隊如同歐聯決賽，我們要專注如何應付對手」。

曾於2001/02年球季稱霸歐協盃（歐霸前身）的飛燕諾，是役勢由暫以10球領先射手榜的尼日利亞國腳迪沙斯掛帥，阿仙奴借將雷斯尼爾遜亦勢正選攻堅，與曾為英格蘭U21隊友的羅馬前鋒譚美阿巴謙短兵相接。「首都狼」則有米希達利恩膝蓋受傷上陣成疑，但仍會隨隊出征。

AC米蘭封王勝利巡遊

球迷疑搶皮奧利獎牌

至於相隔11年重奪意甲冠軍的AC米蘭，昨晨在米蘭舉行勝利巡遊，數十萬名球迷湧到米蘭主教座堂等地標，令市內「一片紅海」。球會發放老將伊巴謙莫域在煞科戰後於更衣室的片段，這名40歲射手除激動推翻桌子外，又笑稱不會離隊，並感謝馬甸尼等高層。有球迷則疑搶走主帥皮奧利的冠軍獎牌，並拍照上載社交網，據報警方已展開調查。

另外，意乙球隊蒙沙昨晨於升班附加賽4強次回合，以2：1反勝作客的布雷西亞，兩回合計贏4：2晉級決賽，將與比薩爭奪下季意甲席位。