曼城六奪英超勝利巡遊 哥帥笑稱煞科戰落後「計劃之中」

數萬球迷夾道歡迎

迪布尼：與民同樂成爭冠推動力

曼城取得隊史第6座英超冠軍後，球隊翌日隨即在曼徹斯特市舉行勝利巡遊，數以萬計球迷夾道歡迎，場面盛大。領軍近5季四奪錦標的主帥哥迪奧拿，更兌現早前承諾，在開篷巴士上霸氣吸食雪茄慶祝，頓成眾人焦點。其後他們在市中心的慶祝典禮上致辭，哥帥更開玩笑道：「煞科落後是在計劃之中，當我們接連入球，便成就了一個美好晚上。」而他又笑言球迷們的歡欣是他最大的獎勵，亦彌補了上季因疫情而未能舉行的慶祝活動。

至於煞科戰入球功臣的根度簡則形容當時的心情很純粹，就是享受着那一刻的喜悅，一種難以形容的快感。而今季榮膺英超年度最佳球員的奇雲迪布尼，亦為久違的與民同樂感到興奮，更形容「這就是我一直追求冠軍的推動力」。

文迪強姦案提堂否認控罪

另外，曼城後衛班捷文文迪今季因涉強姦案而未曾為球隊披甲，這名27歲左閘去年8月入獄後至今年1月才獲准保釋，他昨於當地法院否認全部7項強姦控罪，將於7月底再上庭聆訊。