坦夏格誓領魔破王朝 證C朗留效 信陣容具潛力返頂級行列

冀與馬古尼合作 拒回應隊長人選

坦夏格日前於英超煞科戰，入場見證曼聯作客負水晶宮後，隨即到奧脫福球場出席上任記者會。談及下季重建方針時，這名阿積士前帥承認要更新陣容，但會先跟現有球員溝通，再決定需要增兵位置及人選，又強調曼聯一年前英超排第2，反映陣容仍具很大潛力，「關鍵是如何走出困境，重新激發球員能力，建基於正確足球哲學和策略，以及努力工作。就像我在阿積士所做，讓球隊再次成為歐洲頂級球隊」。

對於C朗去留，坦夏格確認這名37歲射手是他計劃一部分，「C朗當然可適應我的球隊體系，因為他能帶來入球」。而今季備受抨擊的中堅哈利馬古尼下季會否續任隊長，他未有正面回應，「下季將是不同的球季。他（馬古尼）是好球員，為曼聯貢獻良多，我期待與他共事」。他亦期待跟過去半季被借至愛華頓、曾在阿積士共事的雲迪碧克再合作。兩名新助教為其阿積士副手雲達加特及回巢紅魔的英格蘭隊前帥麥卡倫，坦夏格形容二人都有奪冠經驗，深知成功之道。

信曼聯仍將足球放首位

曼城及利物浦近年稱霸英超，被問及有否信心挑戰兩大主帥哥迪奧拿及高普時，坦夏格表示：「我非常欣賞他們，為曼城和利物浦帶來精彩足球，但一個時代總會結束。」曼聯前帥兼同鄉尹戈爾曾批紅魔是商業為先的球會，坦夏格則回應曼聯仍將足球放在首位，「球會要躋身頂尖行列就要有收益，我沒將執教曼聯看成風險，這間球會有偉大歷史，現在讓我創造未來，我相信球隊可取得成功，但計劃是需要時間」。

此外，坦夏格在接受曼聯官方媒體訪問時稱，期望能建構成「真正團隊」，又強調曼聯要踢進攻足球，「我們要高壓逼搶將對手壓制到後半場，就像我執教阿積士時，這是有點冒險精神。同時貫徹傳統，將有潛質小將提拔上一隊」。據報除了巴塞隆拿中場法蘭基迪莊，坦夏格的目標還有維拉利爾中堅柏奧托利斯，據報「黃色潛艇」會接受5000萬歐元（約4.18億港元）報價。

新聞字幕現「曼聯是垃圾」 BBC致歉

另外，英國廣播公司（BBC）昨於播放有關法國網球公開賽新聞片段時，突然在下方字幕出現「曼聯是垃圾」（Manchester United are rubbish）的字眼，隨即引起當地熱議。BBC隨後發聲明道歉，「希望曼聯球迷不會因此感到冒犯」。