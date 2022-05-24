A米相隔11年再奪意甲 兩分力壓死敵國米 伊巴謙：兌現回巢承諾

AC米蘭憑前鋒基奧特梅開二度，加上來季勢將轉投巴塞隆拿的中場基斯爾錦上添花，作客以3：0輕取薩斯索羅，以連續16場不敗及季尾聯賽六連勝收官，38戰得86分，以2分力壓同日在主場以同樣比數大勝森多利亞的國際米蘭，相隔11年再次成為意甲盟主，結束近6年錦標荒，亦是球隊歷來第19個聯賽冠軍，以及主帥皮奧利執教生涯首項錦標。

伊巴謙莫域是唯一見證「紅黑軍團」最近兩次意甲封王的在陣球員，球隊上次奪冠為2010/11年球季，伊巴謙轉會後球隊即陷衰落再步入重建時期。這名40歲星級老將於2019年重返A米，用經驗帶領一眾當打及年輕球員協助復興，最終在回巢第3季再為球隊捧盃。

抽雪茄霸氣領獎 冀冠軍獻拉奧拿

今夏約滿拒談去向

伊巴謙向來霸氣十足，領獎時也抽着雪茄及拿着香檳入場，他賽後稱履行了當初回來的承諾，「我回來第一季時承諾要再次贏意甲冠軍，當時不少人嘲笑我。我們經過犧牲和奮鬥，證明沒有什麼是不可能」。他又表示，希望將冠軍獻給上月底因病離世的經理人拉奧拿，「這是他不在後我的第一個錦標，當年他說我是唯一可拯救AC米蘭的人，所以我要將這個冠軍獻給他」。

伊巴謙今季為A米在各項賽事上陣26場入8球，今夏約滿的他被問到之後去向時，仍未有明確回應，僅稱：「我要先好好享受奪冠感覺，如果我狀態可以，這場就不是我的最後一戰。如果我必須要做膝部手術的話，那再看看情况吧。」

查漢奴古連續兩季奪亞遭嘲

卡利亞里偕威尼斯熱拿亞降班

至於國際米蘭中場查漢奴古，今季從AC米蘭來投亦難逃連續兩季奪亞宿命，賽後遭舊東家球迷嘲笑。有到街上慶祝的A米球迷更高舉橫額，着對方「在此領取意甲冠軍」。

此外，卡利亞里同日與榜尾威尼斯互交白卷，以第18名完成賽季，與對方及熱拿亞降班。沙蘭力坦拿以4球大敗予烏甸尼斯，仍保住尾四上岸。