體壇快訊：張家朗法國團體賽摘銅

港足公布東亞盃集訓名單

香港足球總會昨公布港足及U23的25人本地集訓名單，以備戰7月19至27日於日本舉行的東亞盃決賽周。名單包括早前未入圍大港腳決選的傑志雙將鄭展龍及趙聡悟、冠忠南區門將伍瑋謙等，大軍下周一起至6月14日於將軍澳足球訓練中心集訓兩周。

艾卡拉斯法網晉次圈

法國網球公開賽昨續演首圈賽事，6號種子的西班牙籍新星卡路士艾卡拉斯，在男單首圈以直落三盤輕取盧迪路。女單方面，波蘭籍世界「一姐」施維雅達以直落兩盤擊敗烏克蘭隊的特舒倫高，日籍球星大坂直美則以0：2負美籍27號種子安妮絲莫娃出局。

迪米絲破女子400自世績

名將迪米絲日前於澳洲游泳錦標賽主場出戰，於女子400米自由泳游出3分56.40秒奪冠，這名東京奧運雙金得主更以0.06秒之差打破美國隊星將莉迪姬6年前造出的世界紀錄。

湯馬士PGA賽封王

美籍球手湯馬士昨日在美國職業高爾夫球巡迴（PGA）錦標賽，完成72洞後以275杆跟同胞薩拉托利斯並列榜首，終憑三洞加洞賽勝出，贏得生涯第二個大滿貫冠軍。