曼城封王顯風度 將帥向紅軍致敬 哥帥讚競爭有助進步 根度簡：互相推動至極限

近5季4冠 哥帥自言已成傳奇

曼城在煞科戰尾段5分鐘連入3球，主場3：2反勝阿士東維拉，以93分衛冕英超，1分力壓利物浦，加上戰况峰迴路轉，連哥迪奧拿賽後都激動流淚，「我們是傳奇，能在英超5季四奪冠軍，可能是我執教生涯最佳成就，這支球隊會被載入史冊」。哥帥執教生涯14年贏得32項錦標，包括10次聯賽，他再次讚揚勁敵利物浦，「成就會因對手水平變得意義更大，我從未遇過像紅軍這樣的對手，他們每季表現令我們愈變愈好」。藍月與紅軍近年鬥得燦爛，近4季有兩季僅差1分。

根度簡後備入替梅開二度成奪冠功臣，也向曾在多蒙特共事的高普致敬，「若非紅軍踢出難以置信的足球，英超不會這樣有吸引力。即使他們失落冠軍，也經歷了出色球季，彼此互相推動至極限。我仍喜歡前教練（高普），期待下季續競爭」。藍月早前落實射手艾寧夏蘭特加盟，增添下季衛冕本錢，哥帥超越雲格及摩連奴成歷來贏得最多英超的外籍領隊後，笑言下季增至5個換人名額後，將看到他如何更出色。除了哥帥，左閘辛真高賽後亦留下男兒淚，將其祖國烏克蘭國旗圍上英超獎盃，稱奪冠後即想起身陷戰亂的同胞。曼城於當地時間周一在曼徹斯特市中心舉行勝利巡遊，另球會為煞科完場後大批球迷衝入球場時，有球迷襲擊維拉門將羅賓奧臣而道歉及展開調查。

高普稱失冠添歐聯決賽推動力

紅軍落實簽富咸19歲翼鋒

另邊廂，利物浦雖屈居亞軍，但今季以15勝4和成唯一主場不敗之師，第5次英超單季於晏菲路全季不敗，當中4次是高普執教時期。高普大方恭賀曼城奪冠，稱緊接放眼歐聯決戰皇家馬德里，「聯賽失冠讓球隊在歐聯決賽更有動力」。雖今季無緣成四冠王，高普重申這支紅軍仍是他執教生涯最佳。不過，高普透露是役傷出的中場堤亞高艾簡達拿，以及季尾約滿離隊的奧歷治，或無緣歐聯決賽上陣。

此外，紅軍昨率先落實今夏首簽，由富咸簽入19歲英籍翼鋒法比奧卡華路，據報轉會費僅770萬鎊（約7550萬港元）。至於維拉昨則落實由馬賽免費簽入馬賽的22歲法籍中場保巴卡卡馬拉。