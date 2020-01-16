麥巴比天價留PSG 西甲斥違球壇生態 7億年薪破世界紀錄 拒投皇馬贏盡權與利

皇馬多次宣稱將近完成收購麥巴比，令PSG加緊與這名23歲新星談判續約，昨晨在法甲煞科迎戰梅斯前終宣布雙方續約3年。《阿斯報》稱麥巴比獲3億歐元（約24.84億港元）簽字費，連同年薪是皇馬報價的3倍；多間英媒則稱其稅後年薪為8600萬歐元，簽字費1.5億歐元，連同肖像權等，3年合約總值逾5億歐元（約41.4億港元）。麥巴比賽前在主場向球迷表示：「巴黎是我的家，我希望留下來，繼續成長，為球隊贏得更多錦標。」

3年合約總值逾41億 西甲向歐洲足協投訴

西甲賽會發聲明批評PSG以本傷人，認為PSG近季報稱虧蝕累計7億歐元，仍開出超乎現實的合約，影響歐洲足球生態及持續發展，將向歐洲足協、法國當局及歐盟投訴，麥巴比的法國隊隊友賓施馬則在社交網上載舊照，暗示對方是「叛徒」。歐洲傳媒亦報道，麥巴比公布意願前，藉短訊尋求西甲賽會主席泰巴斯諒解。泰巴斯在社交網稱，PSG以天價與麥巴比續約，是對足球的侮辱，又稱PSG班主比早前難產的歐洲超級聯賽更「危險」。

麥巴比昨在法甲煞科戰開賽50分鐘便完成帽子戲法，領軍以5：0大勝梅斯，個人今季上陣35場入28球，成為法甲神射手，17次助攻亦冠絕聯賽，比隊友美斯多4次。英國廣播公司分析，麥巴比改變主意並非只與錢有關，而是PSG早前傳出予以更大話語權，可與球隊商討未來球員收購等重要事項。23歲的麥巴比亦考慮個人榮譽，例如在PSG當絕對主力，有利爭逐金球獎等。法國傳媒報道，麥巴比確認留隊後，PSG體育總監李安納度將會離任，繼任人傳是他曾在摩納哥合作的甘波斯，主帥普捷天奴亦或被施丹取代。

馬克龍傳有份游說麥巴比留效

PSG班主為卡塔爾體育投資公司，本月拉隊到多哈為年底的卡塔爾世界盃造勢。英國廣播公司及其他法國傳媒稱，該公司甚至與法國總統馬克龍聯繫，加入游說這名法國隊前鋒續戰法甲及準備世界盃。另外，今季法甲昨結束，馬賽和摩納哥闖下季歐聯，雷恩出戰歐霸，而波爾多及梅斯降班，尾三的聖伊天需踢升降附加賽。