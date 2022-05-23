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2022年5月23日星期一
曼城煞科六奪英超 驚險反勝維拉 紅軍1分飲恨
熱刺大勝壓阿仙奴闖歐聯 孫興慜沙拿並列英超神射手
列斯聯險勝留英超 般尼吞敗降班
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里昂女足挫巴塞 八奪歐聯續寫歷史
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【明報專訊】（請看附圖）
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