體壇快訊：李俊威重奪職業賽資格

屈旨盈5000米跑封后

香港田徑系列賽二昨在將軍澳完成兩天賽事，早前重拾教師工作的港將屈旨盈，在女子5000米跑以17分55.68秒刷新個人最佳（PB）兼封后。前天成為百米男飛人的吳家鋒，昨轉戰200米跑做出21.98秒，屈居跑出21.63秒的梁新樂及21.70秒的石錦程之下摘銅。

港隊輪劍世盃添銅謝幕

香港輪椅劍擊隊昨於世界盃泰國站，派出花劍個人賽冠軍余翠怡領銜，伙鍾婉萍、范珮珊及林嘉雯出戰花劍團體賽。她們先於8強以45：28大炒韓國隊，惟於4強以40：44僅負格魯吉亞隊，在不設季軍戰下摘銅，連同個人賽以1金1銀5銅收官。

查比雅法網首圈出局

法國網球公開賽昨展開主賽圈，6號種子、突尼斯籍的查比雅意外地以盤數1：2反負波蘭籍的蓮妮蒂，於女單首圈128強下馬。力爭第14項法網冠軍的西班牙「泥地王」拿度、波蘭籍的世界一姐施維雅達與日籍球星大坂直美，則在今日登場。

艾迪巴約東決締里程碑

邁阿密熱火昨於NBA東岸決賽雖有占美畢拿因傷提早離場，但中鋒艾迪巴約復勇領軍以109：103擊敗波士頓塞爾特人，場數領先2：1。他取得31分、10個籃板，成為隊史除了勒邦占士和韋迪外，在多於1場季後賽貢獻至少30分、10個籃板及命中率達60%的第3人。