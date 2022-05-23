熱刺大勝壓阿仙奴闖歐聯 孫興慜沙拿並列英超神射手

熱刺翼鋒古路施夫斯基於16分鐘，接應賓坦古亞傳中射入開紀錄。32分鐘，諾域治門將告魯爾誤傳賓坦古亞，後者傳中予熱刺隊友哈利卡尼頂成2：0結束上半場。64分鐘，古路施夫斯基獲卡尼助攻，韓國隊前鋒孫興慜再於70及75分鐘起孖，助熱刺以5：0勝出，今季累積23球，與沙拿齊奪英超金靴殊榮，寫下亞洲歷史。

阿仙奴主場迎戰愛華頓一役，「拖肥」有倒戈的伊禾比於27分鐘禁區犯手球被判罰12碼，「兵工廠」前鋒加比爾馬天利尼操刀得手，他於4分鐘後頭槌二傳給尼基迪亞頂入。37分鐘，愛華頓的曼聯借將雲迪碧克入替傷出的中場杜哥利，在上半場補時階段建功，但球隊仍以1：2落後。阿仙奴再憑守將薛迪索拉斯和加比爾馬加希斯在56和59分鐘建功，加上馬田奧迪加特埋齋，以5：1大捷。

曼聯敗走闖歐霸 韋斯咸戰歐協聯

另外，曼聯作客以0：1敗走水晶宮，韋斯咸被主隊白禮頓逼和1：1，令紅魔鎖定第6名，取得下季歐霸參賽權，「鎚仔幫」只能出席歐洲協會聯賽附加賽。