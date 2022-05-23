曼城煞科六奪英超 驚險反勝維拉 紅軍1分飲恨

曼城受制於對方的嚴密防守，多次具威脅埋門無功而還，反被維拉在37分鐘把握僅有機會，由後衛馬迪卡殊頭槌破門。曼城於69分鐘被客隊的菲臘比古天奴再下一城，但在76分鐘起，5分鐘內靠後備入替根度簡梅開二度，加上洛迪卡斯簡迪的入球驚險反勝，以冠軍歡送上演告別戰的隊長費蘭甸奴。

根度簡入替起孖成關鍵

利物浦開賽僅3分鐘因伊巴希馬干拿迪漏頂，被狼隊的柏度尼圖偷襲得手。落後的紅軍於25分鐘由沙迪奧文尼接應堤亞高艾簡達拿傳送射入追平。文尼換邊後曾再將皮球送入網窩，但越位在先淪為詐糊。穆罕默德沙拿其後負傷入替，在84分鐘助球隊反超，安德魯羅拔臣臨完場前左腳射成3：1，但無力扭轉命運，四冠夢碎。

曼城近5季四奪英超錦標，過去只有曼聯傳奇教頭費格遜能達成此壯舉。領軍6年的哥迪奧拿認為藍月近年的壟斷局面，足以跟「費爵爺」的「紅魔」盛世看齊，「當我初臨曼城時，人們都說英超是最艱難的聯賽。回想當時的曼聯有多強大，我們能像費格遜一樣5年內贏得4次冠軍，證明已非常接近他們當時的水平」。

高普四冠夢碎放眼歐聯

利物浦雖失落聯賽錦標，但若本港時間下周日凌晨在歐聯決賽擊敗皇家馬德里，仍有望成為盃賽三冠王。紅軍主帥高普賽前指出，來季冠軍爭奪或不再雙雄鼎立，警告麾下勿掉以輕心，「當你看見坦夏格接掌曼聯，便相信他們不滿足於重整旗鼓，而是要追求更大目標。熱刺在干地帶領下，亦展現巨大野心。大家不用擔心聯賽前列存在差距，若我們放慢腳步，優勢會頓時消失」。

此外，車路士在煞科戰主場以2：1擊敗屈福特，以第3名完成賽季。領隊杜曹賽前稱，即使來季增添一至兩個重磅收購，仍難跟曼城和利物浦匹敵，「我們若想追逐前二，必須有超水準發揮，但我們進攻球員的創造力未能讓球隊達至這水準」。「藍戰士」目前已有魯迪格及安達斯基斯坦臣落實季尾離隊。