體壇快訊：朱文佳余翠怡揚威國際賽

小舒密加排位取生涯最佳第10

世界一級方程式賽車（F1）昨演西班牙站排位賽，車神之子米克舒密加代表哈斯車隊，征戰兩季首闖最後一節（Q3）排位賽，終名列第10，今晚以最佳排名出戰正賽。法拉利的陸奇尼尾段做出最快圈速，力壓紅牛的韋斯塔本，連續兩站排頭位。

兩聯會取消今屆溫網積分

溫布頓網球錦標賽早前因俄羅斯入侵烏克蘭，宣布禁止俄國及白俄羅斯球手參戰。男子網球聯會（ATP）及女子網球聯會（WTA）一直表示安排不公，昨終落實取消這項大滿貫的球手排名積分。溫網賽會表示失望，重申「不願成為俄國政權宣傳工具」。

活士PGA錦標賽闖決賽輪

美國高爾夫球錦標賽（PGA）昨完成次天賽事，自車禍後迎來復出第2場正式賽事的「老虎」活士，復勇打出低標準1桿的69桿，總成績暫以143桿跳升46級，挾並列53位身分驚險打入決賽輪。他的同鄉沙拿托利斯以總成績131桿居首。