何詩蓓傷退摩納哥賽 誤扭足踝料無礙 下月征長池世界賽

何詩蓓早前離港到迪拜訓練，原定昨出戰地中海系列賽摩納哥站，以頭號種子身分在50、100及200米自由泳爭金，惟這名24歲港將在社交平台宣布因足踝受傷而棄戰，並自嘲「泳手果然在陸上什麼都做不來」。她透露傷勢無大礙，「這只是輕微的傷患，我身邊有很出色的團隊，我感到傷勢有好轉，可以重投訓練。不過，為長遠著想，我還是決定退賽」。游泳網站Swimswam報道，何詩蓓的教練Tom Rushton透露，這名港將本月14日休息時，因跌倒而扭傷足踝，翌日無法如常走路，但隨時間漸見好轉。

教練稱安全起見避戰 下月出征狀態難料

地中海系列賽揭幕戰昨假摩納哥上演，隨後移師西班牙巴塞隆拿，並於法國舉行最後一站。雖然何詩蓓退賽，但她表示仍會到場為其他泳手打氣。長池世界賽下月17日在匈牙利展開，地中海系列賽被視為世界賽的熱身賽。

已成短池雙料世界冠軍的何詩蓓，自去夏於東京奧運連奪兩銀後，一直專注短池項目，未有出戰正式的長池賽，屆時復出與瑞典隊名將施約唐等較量，狀態難以預期。另一東奧代表何甄陶則挾香港紀錄保持者身分，在首天出戰男子50米自由泳，並以22.60秒在初賽排名12位，得以晉級準決賽。

歐鎧淳澳洲測試賽100背得第4

女將歐鎧淳則在澳洲出戰測試賽，下周一步入30歲的她狀態大勇，於強項100米背泳初賽游出1分01.72秒，雖因屬海外泳手而無緣出戰A組決賽爭牌，但在B組決賽推前時間至1分01.09秒，總成績屬全場第四快，時間較自己兩年前做出的香港紀錄只慢0.87秒。而男將劉紹宇在50米背泳做出26.41秒，總成績第15名，時間較自己保持的香港紀錄慢0.41秒，今日在煞科日轉戰男子200米背泳初賽。

另外，澳洲隊泳手史杜保迪曲克（Zac Stubblety-Cook）上周四於男子200米蛙泳封王，並以2分05.95秒打破世界紀錄，時間較舊紀錄快0.17秒，今早轉戰50米蛙泳初賽。