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2022年5月22日星期日
英超煞科 命運之決 曼城誓取維拉衛冕 紅軍欲擒狼盼奇蹟
熱刺阿仙奴爭歐聯尾席 老孫劍指金靴
般尼列斯聯手投訴財政違規 拖肥否認
米蘭雙雄意甲煞科分途爭冠 A米誓破11年宿命
麥巴比傳轉軚留PSG 母稱皇馬合約條件相近
SUN周日體育直播賽程
何詩蓓傷退摩納哥賽 誤扭足踝料無礙 下月征長池世界賽
獨行俠外線突失靈反負勇士 西決兩連敗
隨蘇炳添集訓後返港戰系列賽 吳家鋒10.71秒奪冠「未收貨」
體壇快訊：朱文佳余翠怡揚威國際賽
SUN周日體育直播賽程
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【明報專訊】（請看附圖）
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