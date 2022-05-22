熱刺阿仙奴爭歐聯尾席 老孫劍指金靴

【明報專訊】兩支倫敦球會爭英超第4鬥到最後，熱刺今晚作客榜尾的諾域治只要保持不敗，基本可成殿軍取得下屆歐聯資格，韓國隊前鋒孫興慜同時力爭成為史上首個榮膺英超神射手的亞洲球員。領隊干地雖稱希望「老孫」獲英超金靴，惟重申這場關鍵戰的12碼劊子手仍是哈利卡尼。
熱刺以37戰68分排第4，領先阿仙奴兩分，得失球差多15球。孫興慜今季英超未入一球12碼下攻入21球，與射手榜榜首的穆罕默德沙拿只差一球，這名29歲球星若在煞科日再入一球或以上，將打破個人單季新高。干地承認希望麾下贏得英超金靴，但重申今仗若博得12碼，仍會由哈利卡尼主射，「如果可以我也想兩全其美，但要考慮球隊利益為先，相信孫興慜也會理解我」。就賽前傳出多名球員身體不適，干地澄清卡尼等多名主力都沒大礙，又讚揚麾下自他在季中接掌後，心理質素有顯著進步，會擺脫「Spursy」（嘲諷熱刺關鍵時刻失手）的標籤，「季初無人想到我們能爭前四，現在一切掌握在手中」。
阿仙奴除寄望熱刺落敗，同時要在主場擊敗已護級的愛華頓，才可重奪第4。「兵工廠」領隊阿迪達稱續確信諾域治可在主場得勝，「過去英超煞科日不乏這類例子，加上愛華頓日前反勝水晶宮，令我確信諾域治擊敗熱刺有可能發生」。
曼聯須破宮保歐霸席位
至於曼聯無緣前五失落歐聯席位，以58分排第6，僅領先韋斯咸兩分。「紅魔」煞科作客水晶宮，除了是看守領隊蘭歷克最後領軍，戰果仍關乎下季出戰歐霸還是歐洲協會聯賽。