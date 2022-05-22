熱刺阿仙奴爭歐聯尾席 老孫劍指金靴

熱刺以37戰68分排第4，領先阿仙奴兩分，得失球差多15球。孫興慜今季英超未入一球12碼下攻入21球，與射手榜榜首的穆罕默德沙拿只差一球，這名29歲球星若在煞科日再入一球或以上，將打破個人單季新高。干地承認希望麾下贏得英超金靴，但重申今仗若博得12碼，仍會由哈利卡尼主射，「如果可以我也想兩全其美，但要考慮球隊利益為先，相信孫興慜也會理解我」。就賽前傳出多名球員身體不適，干地澄清卡尼等多名主力都沒大礙，又讚揚麾下自他在季中接掌後，心理質素有顯著進步，會擺脫「Spursy」（嘲諷熱刺關鍵時刻失手）的標籤，「季初無人想到我們能爭前四，現在一切掌握在手中」。

阿仙奴除寄望熱刺落敗，同時要在主場擊敗已護級的愛華頓，才可重奪第4。「兵工廠」領隊阿迪達稱續確信諾域治可在主場得勝，「過去英超煞科日不乏這類例子，加上愛華頓日前反勝水晶宮，令我確信諾域治擊敗熱刺有可能發生」。

曼聯須破宮保歐霸席位

至於曼聯無緣前五失落歐聯席位，以58分排第6，僅領先韋斯咸兩分。「紅魔」煞科作客水晶宮，除了是看守領隊蘭歷克最後領軍，戰果仍關乎下季出戰歐霸還是歐洲協會聯賽。