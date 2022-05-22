英超煞科 命運之決 曼城誓取維拉衛冕 紅軍欲擒狼盼奇蹟

利物浦在8天前稱霸英格蘭足總盃，連同聯賽盃季內搶得雙冠，沙拿卻在四冠任務重要關頭傷出。這名主力射手於英超射手榜以22球居首，僅以1球領先熱刺的韓國隊前鋒孫興慜。路透社報道，這名埃及隊神鋒對球隊爭取四冠感樂觀，但訪問中未承諾今晚會迎戰狼隊。面對下周於歐聯決戰皇家馬德里的後顧，領隊高普亦說：「隊中傷兵康復進度不錯，我當然希望沙拿能夠上陣，但他說不想冒險，我只能寄望他最少可後備上陣。」

神射手沙拿或趕及為紅軍候命

費蘭甸奴迎藍月告別戰

利物浦為求4年內第二度揚威英超，今仗誓須擊退狼隊，還要寄望曼城不敵或打和阿士東維拉，才可後上稱霸。沙拿的攻堅任務或由迪亞高祖達代勞。此子自4月10日在英超賽和曼城時建功，迄今各項賽事11仗「食白果」，其間雖有4次助攻，但紅軍名宿高治認為祖達忘帶射門鞋，全因冬窗來投的翼鋒路爾斯戴亞斯。高治說：「他前年由狼隊加盟後表現非凡，之後戴亞斯來臨，搶去了他的風頭。」而英國《每日郵報》報道，若祖達助紅軍贏得英超，狼隊可獲得以百萬英鎊計的額外花紅。

曼城迎戰阿士東維拉一役，主隊將迎來中場老將費蘭甸奴的告別戰，盛傳今夏離隊的另一中場拍檔根度簡、攻擊手加比爾捷西斯及史達寧，也可能會最後一次穿上「藍月」戰衣比賽。曼城掌握衛冕主導權，37歲的費蘭甸奴自然希望以勝仗圓滿謝幕。這名隊長賽前說：「自大衛（施華）離開後，球隊推舉我成為隊長，這是我的一大榮譽。從我簽約的第一天開始，我就100%為球隊賣命爭標，來到最後一戰亦不會例外。」

哥帥籲專心自身發揮

迪布尼再膺英超年度最佳

費蘭甸奴將返回巴西家鄉落班，而據報曼城在今季結束後，將會與只餘1年合約的史達寧洽談續約事宜。他近期先後與巴塞隆拿、阿仙奴和熱刺等大球會扯上關係。領隊哥迪奧拿賽前未談及此事，只將專注力放於今晚爭標，並透露史東斯與基爾獲加已傷癒歸隊，意味陣容遠較利物浦完整。今晚對陣有利物浦名宿謝拉特督師的阿士東維拉，哥帥說：「我們今季經歷太多傷病，有好的，也有壞的時光。我們只需專心取勝，不用理會其他球隊，只需踢出過去一個月的表現。」

曼城昨在煞科日前搶得頭威，先是21歲中場菲爾科頓力壓阿仙奴的布卡約沙卡等新星，「冧莊」當選英超年度最佳青年球員，緊接中場奇雲迪布尼亦在近3季兩度當選年度最佳球員，亦是連續3年由藍月球員獲此殊榮。