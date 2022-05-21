余翠怡世盃首擊奪銅 陳蕊莊湯雅婷分途摘季 港隊累積3獎牌

余翠怡在A級重劍以世界二姐姿態應戰，分組賽以3勝2負晉級。她在16強先以8：4擊敗法國隊劍手；8強與分組賽成績最佳的西班牙隊代表戰至「決一劍」分勝負，終險勝15：14。她4強雖以7：15不敵最終奪冠的波蘭隊劍手，但在不設季軍戰下獲得銅牌。她昨日轉戰佩劍個人賽，在16強不敵匈牙利隊劍手出局。

曾五奪殘奧金牌的陳蕊莊，在世界盃迎來復出後首場國際賽。她在B級佩劍分組賽同以3勝2負晉級，並在淘汰賽先後擊敗印度隊及法國隊代表，但在4強以5：15不敵世界排名第5的泰國隊劍手摘銅。湯雅婷則於B級重劍以分組賽總成績第2名晉級，在淘汰賽連過兩關後，於4強不敵德國隊選手止步，同樣收穫一面銅牌。

男將方面，陳㬢周四出戰男子B級花劍個人賽，在16強以8：15不敵日本隊代表；翌日轉戰重劍同樣在16強止步。周朗浩首日則在A級花劍小組賽取得1勝5負，未能晉級淘汰賽；翌日轉戰重劍32強止步，隊友鄺遠興則64強出局。港隊今日將續戰男子A級、B級佩劍，以及女子A級、B級花劍個人賽，其中陳蕊莊及湯雅婷將在女子B級花劍再次衝擊獎牌。

陳浩源巴林國際賽4強憾負摘銅

此外，殘疾人羽毛球港隊昨續戰巴林國際賽。輪椅羽毛球星將陳浩源在WH2組單打4強硬撼東京殘奧金牌得主、日本隊的梶原大暉。首局力戰下以20：22僅負，次局早段拉開下輕鬆贏21：11扳平，惟決勝局未能再下一城，以10：21飲恨，局數1：2告負無緣決賽，在不設季軍戰下摘銅而回。

朱文佳不戰而勝 雙線闖決賽爭金

至於另一港將朱文佳昨日則原定在SH6組男單及男雙兩鬥印度隊的東京殘奧金牌選手Krishna Nagar，但因對方退賽不戰而勝。今日將在男單決賽衝金，並伙拍蔡詠琪在混雙決賽迎戰英格蘭隊組合。