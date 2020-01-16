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2022年5月21日星期六
捱過英超長途戰 曼城迎最終章 重演上屆紅軍險境 哥迪奧拿善用優勢化險為夷
紅軍煞科或缺沙拿 高普稱視健康狀况決定
愛華頓碎晶下季續戰英超 林柏特領軍上岸嘆最好時光
萊比錫爭9年首冠 德盃誓奪堡破宿命
卡塔爾世盃創先河 女球證首列執法名單
足壇快遞：澳科鄒北記棄戰亞協J組
SAT周六體育直播賽事
余翠怡世盃首擊奪銅 陳蕊莊湯雅婷分途摘季 港隊累積3獎牌
兩主將復出救駕 綠軍滅火扳平
體壇快訊：何詩蓓年底澳洲爭衛冕
SAT周六體育直播賽事
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【明報專訊】（請看附圖）
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