愛華頓碎晶下季續戰英超 林柏特領軍上岸嘆最好時光

韋拉遭球迷挑釁還擊受查

愛華頓開賽36分鐘內兩度失守，下半場藉米克堅尼、李察利臣及卡維特利雲先後破門，終以3：2反勝，賽後37戰得39分，領前尾三列斯聯4分，宣布護級成功，並將連續69年在英格蘭頂級聯賽角逐，僅次於97年的阿仙奴。林柏特說：「這是我職業足球生涯其中一次棒極的時光，且這次勝出護級戰的感覺截然不同。球迷力量超過了球隊的第12人。我想我會哭了出來。」當愛華頓攻入第3球後，有「拖肥」球迷一度衝入球場，經球員勸阻下續戰，而賽後大批球迷再次入場慶祝時，水晶宮主帥韋拉被拍攝到出腳踢跌一名疑挑釁他的球迷。警方其後證實已展開調查，而韋拉則在記者會稱不評論事件。

般尼不敗 誓捕喜鵲護級

般尼作客維拉上半場領前，但在48分鐘被追和1：1，其後更被狂攻，卻藉門將尼克普比全場8次撲救下，搶得寶貴1分，但後衛馬菲路頓末段領紅，勢無緣下仗迎戰紐卡素。車路士則憑馬高斯阿朗素建功，主場以1：1逼和李斯特城，勢以季軍衝線。