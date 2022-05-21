紅軍煞科或缺沙拿 高普稱視健康狀况決定

奧歷治季後離隊 勢投AC米蘭

向「四冠王」進發的利物浦近期大戰連場，分別有穆罕默德沙拿、中場法賓奴、後衛華基爾雲迪積克及祖高美斯先後受傷，後三者勢無緣碰狼隊，料為月尾歐聯決戰皇家馬德里養精蓄銳，至於鼠蹊傷勢並不嚴重的沙拿明晚或可復出，他目前以22球於英超射手榜居首，只領前熱刺的孫興慜1球。

高普說：「我100%明白神射手獎的重要性。若情况良好，沙拿便可披甲，否則便絕不能冒險，他也不會冒險，這是毋庸置疑的。我現在不能下決定，拭目以待好了。」此外，高普證實前鋒奧歷治季尾離隊，又稱讚對方是球會的傳奇，並暗示明晚或派對方上陣。這名料今夏改投AC米蘭的比利時國腳，曾在今季英超首循環作客絕殺狼隊，令後者在聯賽交手七連敗。

熱刺傳爆食物中毒 隨隊記者闢謠

曼城將迎戰由紅軍名宿謝拉特執教的阿士東維拉，前日有守將基爾獲加及史東斯復操，或可趕及復出，紓緩近期防線不整的壓力。

另外，熱刺和阿仙奴為歐聯資格「搶四」亦成煞科另一焦點。英格蘭隊名宿連尼加昨在社交網爆料，指熱刺隊內疑爆發集體食物中毒。然而有熱刺隨隊記者稱其說法非完全正確。