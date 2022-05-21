捱過英超長途戰 曼城迎最終章 重演上屆紅軍險境 哥迪奧拿善用優勢化險為夷

上一輪曼城便險出事，逼和韋斯咸拾回一分看來微不足道，但畢竟盟主誰屬的變數多了，對紅藍雙方的心理影響亦隨時迥異。講番轉頭，剛被迫串演中堅的費蘭甸奴固然遭針對鎚擊，卻並非藍月失分唯一原因，甚至並非最主要原因，而是哥迪奧拿原先部署罕見有點失算，利用兩閘拉闊，呼應兩翼收中，結果不僅進攻halfspace塞死，後場應付長波反擊的抵抗力更劇降；下半場恢復慣常的兩翼拉邊、兩閘內移，撥亂反正並幾乎贏埋。想說的是，絕境往往能谷出潛能，上次提到的紅軍殘陣促成高普認清自我及麾下乃一例，哥迪奧拿因着無鋒而把無鋒陣推到極致亦然。

位置模式多變 造就曼城維持高水平

總有些放棄觀察放棄思考的所謂球迷，認定哥帥的球隊就是用錢堆砌，那只會到死也不懂足球。以曼城全軍無中鋒、後備席動輒由青年軍填夠數的明顯缺失，肯定有其他絕對優勢加以平衡，方能於長途賽一直維持高水平。除哥帥無出其右的戰術變化和訓練功力，怎會還有其他呢？單計做過假九（或真九）的人選，差不多有十個吧，每個各自附帶不止一套的逼搶模式、位置調換（rotation）等等，使敵衛混亂暴露空位的本領達至無鋒勝有鋒。倘真不行要硬來的話，尚有洛迪後上這招備用殺着。

紅軍以量佔優 法賓奴幕後功臣

關鍵在後上，同等關鍵乃洛迪專責墮後的既定形象，一如紅軍的法賓奴。紅軍同樣的防中，即使換上佐敦軒達臣，也無法產生出其不意效果，因為對手教頭一般會基於經濟效益，自動忽略法賓奴插入盲眼位的可能。然而正是此類突如其來的細節，屢助利物浦在貌似老鼠拉龜甚或下風中熬出三分。沒錯，相比曼城兵源以質取勝，紅軍則屬以量佔優，卻不代表毋須用心。譬如有趣的deja vu其之三，TAA的十號角色upcycle重用，由當初呆板固定地移入蛾眉月一帶，修改至非常隨機帶來奇效。

爭冠形勢被動 紅軍「睇餸食飯」

不過，deja vu其之四，英超歷來八度終局決冠軍，對上三次都有曼城，對上兩次都係鬥利物浦，對上一次不但都係哥帥鬥高普，而且紅軍一樣有歐聯決賽後顧。利物浦迎戰提早唞暑的狼隊，難度應該跟藍月主場遇上被柏高燈死的阿士東維拉相若。

高普昨天表明沙拿與VVD傷癒惟不欲冒險，換言之充其量先坐板櫈睇環境再決定博殺與否，恐怕猶比不上同有史東斯與基爾獲加趕及復出的曼城。打破宿命靠什麼？當然是邪神的祝福加持了。

■蘇柏高球評

球癡一名，尤愛荷蘭全能足球。周末最愛看看書，呷一口威士忌，然後開着電視等睇波。