英超尾聲盤點水貨新兵 盧卡古再上車未成熟 基亞利殊執著數據成負累

挾上季帶領國際米蘭相隔11年重奪意甲冠軍的威勢，盧卡古去夏載譽回歸車路士，季初表現搶鏡，卻因連續10仗「食白果」而被貶後備，去年尾更怪責球隊改變陣式和打法，結果再受冷落，至近期才有起色。他迄今在英超只斬獲8球，在上周六英格蘭足總盃決戰利物浦前，被經理人爆料計劃與新班主會晤，勢與領隊杜曹的關係雪上加霜。

轉會鬧劇未息 盧卡古杜曹關係緊張

對於盧卡古今季跌跌碰碰，曾與他在曼聯共事的領隊摩連奴，認為性格欠成熟是其缺點。摩帥說：「盧卡古首次效力車路士時仍是個小孩子，曼聯生涯助他成長，在國際米蘭成為頂級球員，受球迷和隊友愛戴，與教練關係要好。他雖然身形魁梧，體力過人，但骨子裏仍是個需要愛護、支持和重視的兒童。」

曼城翼鋒基亞利殊同樣未盡人意，主帥哥迪奧拿了解對方沒有一季入45球的特質，但稱這名英格蘭國腳的問題或在於太執著。哥帥說：「他太着重別人看法和外間重視的數據，統計數字其實只是我們參考的一部分，有些球員即使沒有這方面的支持，仍可在攻守層面協助隊友。」惟基亞利殊對健康私生活並不執著，來到藍月未擺脫效力阿士東維拉時的紀律問題，曾與隊友基爾獲加及馬列斯「夜蒲」，酩酊大醉淪為鬧劇。

熱刺名宿：摩連奴毀迪利阿里信心

年初轉會愛華頓的迪利阿里，亦曾被熱刺前帥摩連奴直斥是「派對男孩」，又提醒對方會後悔一生，但熱刺名宿奧哈拉認為，摩帥才是阿里事業急走下坡的始作俑者。奧哈拉說：「阿里當日需要的是幫忙，但摩連奴故意公開狠批阿里，放大他的錯處，摧毀他的信心。」阿里迄今在「拖肥」只曾在英超後備上陣9次共220分鐘，無入球和助攻，盛傳領隊林柏特已對他失去耐性，今夏勢被放棄。

辛祖疑被忽略 華拉尼淪代罪魔兵

與摩帥同樣有「破壞王」特質的，還有曼聯前鋒基斯坦奴朗拿度（C朗）和進攻中場般奴費南迪斯，受害人是翼鋒查頓辛祖。英格蘭隊名宿翼鋒班尼斯說：「當C朗、般奴及保羅普巴正選上陣，辛祖等年輕球員便會被忽略。他或者是曼聯的未來，故此沒入錯貨，C朗亦不應回巢。」比辛祖要尷尬的是，曾效力皇家馬德里的冠軍級人馬華拉尼，他的中路拍檔哈利馬古尼今季水準一落千丈，另一後衛域陀連迪路夫亦表現平庸，令華拉尼成為「紅魔」再次「四大皆空」的代罪羔羊之一。