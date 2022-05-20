張小倫重創施手術 拒言退役放眼下季 大獎賽斷肌腱 料唞3個月復操

篤定無緣世界賽

首施手術心情忐忑

張小倫上周於韓國出戰大獎賽仁川站，但殺入正賽後首圈受傷倒地，賽後送院檢查，需坐輪椅。他日前受訪時透露已知傷勢不輕，估計返港後需施手術，前天凌晨抵港後獲安排送往隔離病房，昨晚接受手術。這名前亞洲冠軍曾經歷多次傷患，包括2012年爭入倫敦奧運時，因椎間盆突出而幾乎退役，最終捱過多次難關，在2018年勇奪亞洲冠軍，去夏助港隊歷史性取得奧運男子花劍團體賽入場券，當時在東京奧運選手村度過36歲生日。

身經百戰的他談及手術，罕有流露擔憂之情，「心情確實有點忐忑，因為之前從沒試過要做手術。估計手術後要休養3個月，之後再準備復出」。張小倫未有入圍下月亞洲賽的港隊名單，原定9月舉行的杭州亞運亦已宣布延期，故張小倫肯定錯過的比賽將是世界賽。他去夏戰畢東奧後，表明會伴隨港隊繼續征戰，待巴黎奧運後才決定前途，現在亦表示不會退役，放眼2023年賽季復出。

劍擊亞洲賽下月10日在首爾舉行，剛於大獎賽首奪銀牌的蔡俊彥亦已返港，世界一哥兼東奧冠軍張家朗則轉抵巴黎訓練。