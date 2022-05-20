法蘭克福破格奪歐霸 相隔42年揚威歐戰 日本雙星攜手進軍歐聯

格拉斯哥流浪憑阿里布把握敵軍後防失誤，於57分鐘破門領先。惟法蘭克福僅落後12分鐘，便由山度士波里接應傳中近門撞射扳平。雙方法定時間以1：1平手，加時無進帳，令歐霸連續兩屆決賽需以極刑決出冠軍。「格流」第4輪由加時尾段入替的艾朗藍斯操刀，被奇雲查普用腳擋出；法蘭克福再由山度士波里第5輪射入奠勝球，繼1979/80球季的歐協盃（歐霸前身）後再問鼎歐洲賽冠軍。

重提3年前出局 奇雲查普：終獲眷顧

法蘭克福今季歐霸征戰13場未嘗一敗，是此賽事歷來第3隊以不敗戰績捧盃。球隊來季轉戰歐聯，教練加士拿卻稱未來數月充滿變數，選擇避而不談。昨仗屢救險球的奇雲查普，賽後重提2018/19球季在歐霸4強互射12碼遭車路士淘汰，笑稱是「風水輪流轉」，上天這次終眷顧球隊。

鎌田大地落淚嘆修成正果

鎌田大地今季歐霸攻入5球冠絕球隊，在社交網發文透露賽後不禁流下男兒淚，他寫道：「回顧過去，我的足球生涯一直很艱難，事情並非總是順利，但我一直相信自己，不斷努力，終於得到了回報。」

藍斯宴客淪罪人 雲邦賀斯護航

格流主帥雲邦賀斯加時尾段特意換入基馬胡菲及藍斯準備12碼大戰，結果藍斯宴客成輸波罪人。雲邦賀斯坦承與冠軍擦身而過，難免感到失望，但讚揚藍斯鼓起勇氣擔任劊子手，「他只是不幸射失而已」。他勸勉麾下讓失望止於昨晚，收拾心情專注周六晚對赫斯的蘇格蘭足總盃決賽。

兩軍球迷賽前騷亂 警拘5人

此外，決賽地點西班牙塞維利亞市街頭賽前有球迷爆發騷亂。英國傳媒指，兩軍支持者開賽前兩小時，在市中心爆發衝突，有格流球迷向法蘭克福球迷投擲椅子，惹來對方還擊。當地賽前一晚已發生法蘭克福球迷襲擊格流球迷事件，西班牙警方稱至今共5名德國人被捕。