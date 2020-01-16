朗度拔槍指嚇 前女友申保護令 疑不滿偕子打機受阻 NBA研下一步行動

與前女友及子女須保持500呎距離

槍械交警方保管 聯盟勢加罰

據美國《TMZ》爆料，36歲的朗度上周三在客廳與兒子一起打機，但孩子生母艾殊莉要兒子去整理洗好的衣服，朗度突然情緒失控，先把遊戲機遙控手掣扔向牆，再打爛客廳物件。艾殊莉稱朗度出言恐嚇「你死定了」後離家，15分鐘後再持槍回來，他先用槍械敲打窗戶，又把兒女拉出家門，質問兩人「為什麼如此怕我」。艾殊莉在上周五向法庭申請保護令，認為朗度對她及兒女構成生命威脅，又稱朗度一直以來情緒都反覆無常，暴力及失控行為亦有前科，會用極難聽的字眼辱罵親生骨肉，也常出言恐嚇自己。艾殊莉申請的緊急保護令已經獲准，朗度必須與她及一雙兒女保持至少500呎距離，並須將槍械交予當地警方保管。NBA發言人表示，聯盟已經留意到有關的指控，並表示會收集更多的資料，再研究下一步行動。

艾利拿斯09年持槍恐嚇隊友罪成

NBA球員持槍惹禍不時發生，最經典為「零號密探」艾利拿斯在2009年的平安夜，將4把未上膛的手槍帶入更衣室，指嚇華盛頓巫師隊友基坦頓。此事轟動全美，當時艾利拿斯更因觸犯華盛頓特區的非法持槍罪，被判30天過渡教育及緩刑兩年。

湖人要求新帥有韋少「說明書」

朗度今年初被洛杉磯湖人主帥禾高放棄，他被交易至騎士後，今季隨隊於東岸季後賽附加賽止步。湖人無緣季後賽，早前跟禾高分道揚鑣後，仍在尋覓新帥，據報球隊要求新帥找出「韋少」韋斯特布克的「使用說明書」。這名控衛在湖人無緣季後賽後，曾透露不滿球隊打法，並稱今季無法「做自己」。至於NBA選秀會將於6月23日舉行，今季以22勝60敗在東岸包尾的奧蘭多魔術，昨日在抽籤儀式獲狀元籤，奧克拉荷馬雷霆和侯斯頓火箭分別得榜眼及探花籤。

（NBA消息）