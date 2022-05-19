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2022年5月19日星期四
副選爭氣保希望 高普認愧對南野拓實 紅軍曼城衝冠鬥到煞科
曼城得失球遙領 球迷難望附加賽
愛華頓誓破宮上岸 般尼征維拉冀離降班區
森林驚險淘汰錫菲聯 月底鬥哈軍爭升超
俄體操男將因展示「Z」禁賽1年
傳美斯明夏投邁阿密 雙方否認
山東前領隊斥主帥董事長花天酒地
體壇快訊：日本申請承辦亞洲盃
電視精選
朗度拔槍指嚇 前女友申保護令 疑不滿偕子打機受阻 NBA研下一步行動
畢拿轟41分 領熱火東決挫綠軍拔頭籌
基美環意贏分站 非裔黑人零的突破
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【明報專訊】（請看附圖）
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