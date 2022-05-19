俄體操男將因展示「Z」禁賽1年

俄杜馬體委會譴責決定

國際體育聯會昨發聲明表示，3名紀律委員會成員裁定古利亞克違反指引及道德守則，行為令人震驚，即日起禁止他參與旗下賽事一年，並勒令他交還該站所得的雙槓銅牌及繳交2000美元罰款。古利亞克有21天上訴期，俄羅斯體育聯會稱正研究判詞。古利亞克當時穿着貼有Z字的戰衣登上頒獎台，Z字曾被拍到出現在俄國入侵烏克蘭的坦克上，這名20歲選手只稱Z字代表勝利與和平。俄羅斯國家杜馬體育委員會主席稱，看不到國際體操聯會有列明Z是被禁字母，認為該會在政客等壓力下作此判決。

溫網禁俄 WTA擬取消計分

另外，溫布頓網球錦標賽因俄國侵烏，禁止俄國及白俄羅斯球手參賽，遭球手批評不公。英國《每日郵報》昨報道，女子網球聯會（WTA）與主要球手開會後，或取消這項大滿貫的排名積分。天空體育則報道，車路士俄籍班主艾巴莫域的代表，已與英國政府解決賣盤條款分歧，美籍班主保亞利正式入主在望。艾巴莫域近日被指沒按承諾依法放棄借予球會的貸款，令當局擔心有違制裁令。