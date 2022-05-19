副選爭氣保希望 高普認愧對南野拓實 紅軍曼城衝冠鬥到煞科

南野麥迪比建功助反勝

高普：爭標非不可能

「紅軍」昨有攻守主力穆罕默德沙拿及華基爾雲迪積克因傷缺陣，前鋒沙迪奧文尼亦未列入大軍名單。主隊在13分鐘，由翼鋒列特文左路起腳先開紀錄。利物浦隨即傾力反撲，並在27分鐘憑今季聯賽首次獲正選的南野拓實，在禁區內接應迪亞高祖達二傳後勁射破網扳平。67分鐘，祖爾麥迪比趁對手角球解圍不遠頂入，助球隊完成逆轉。

利物浦此役對比3日前的英格蘭足總盃決賽，正選陣容輪換多達9人。儘管贏得驚險，高普仍大讚麾下表現，「這些孩子的表現讓人感動，像車庫擁有法拉利跑車。你給予他們出場機會，他們自然有所發揮。若此戰失分，這是我的責任，但如今獲勝，這1000%歸功於球員」。為紅軍扳平的南野拓實，今季為利物浦於各賽事上陣24次攻入10球。他自2020年1月加盟後較多在盃賽上陣，去季更被外借至昨仗對手修咸頓。高普談及這名日籍射手時，承認因未給予他足夠機會而充滿罪疚感。

紅軍目前37戰得89分，得失球差落後曼城6球，下周日煞科戰對狼隊非勝不可之餘，更要寄望衛冕的「藍月」失分才有望後上奪冠。高普賽後再談爭標形勢，認為機會縱使渺茫，但並非不可能，「我們不會放棄，將放手一搏。我們下仗主場出擊，定會利用優勢做好本分。在我的角度來看，必定認為曼城煞科戰會贏波。然而足球很奇妙，我們可等着看，但首先要專注自身」。曼城煞科戰將在主場迎戰阿士東維拉，執教維拉的利物浦名宿謝拉特或掌控母會爭冠命運。「謝四」昔日隊友佐敦軒達臣笑稱已準備致電對方，冀維拉該仗贏波助紅軍一把。

37歲史卡迪爾因病掛靴

此外，曾效力利物浦9季的史卡迪爾昨宣布因健康問題掛靴。這名37歲中堅今季回到家鄉斯洛伐克落班，他稱近月皮膚出現斑塊，運動時會感到強烈痛楚，無奈結束21年球員生涯。

（英超消息）