偕基亞連尼告別主場 戴巴拿遭祖雲冷待

賽後哭崩 球會未設歡送儀式

面對有主帥沙利倒戈的拉素，祖雲有基亞連尼及戴巴拿雙雙出任正選，開賽10分鐘憑杜辛華荷域建功打破僵局，這名塞爾維亞國腳更模仿戴巴拿掩面慶祝。第560次為球隊上陣的基亞連尼，在上半場17分鐘被換出，球迷向這名效力17年的37歲老將致敬。祖雲再有艾華路莫拉達破網，卻在換邊後先有後衛阿歷士辛度「擺烏龍」，加上拉素中場米連高域沙域補時扳平，兩軍終以2：2言和，拉素鎖定來季歐霸分組賽席位。

祖雲達斯在球場熒幕播放基亞連尼的比賽片段，戴巴拿即使獲隊友擁抱及拋向半空送別，但現場未有儀式感謝這名阿根廷國腳，引發部分球迷不滿，並向艾里尼及尼維特等高層報以噓聲。一度因感觸而哭成淚人的戴巴拿，返回更衣室後逐一擁抱隊友，並在社交網感謝迪比亞路、保方、基迪拉及馬菲斯迪歷特等祖雲新舊戰將。

普巴或返祖雲 經理人抵都靈

另外，歐洲傳媒昨報道，曼聯中場保羅普巴的經理人已飛抵都靈，準備與祖雲達斯商討回巢的可能。英媒則報道，今夏約滿的普巴希望待坦夏格正式接掌曼聯，才與對方研究是否續約。