港足赴泰備戰亞盃外 巴裔簡嘉亨首入選 安達臣再嘆缺北上兵

港足在港集訓兩周後，昨抵達春武里集訓至本月29日。25人名單有6人首入決選，包括余在言、簡嘉亨、費蘭度、謝家強、杜馬思及保羅，後3人聯同安永佳會在海外直接到泰國歸隊。港足將在泰國踢3場友賽，除了對泰甲隊春武里及泰國U23代表隊，安達臣透露會約戰緬甸隊。港足下月1日到吉隆坡友賽馬來西亞隊，8至14日轉赴印度出戰亞盃外D組，3仗對手為印度隊、阿富汗隊及柬埔寨隊。

安達臣稱簡嘉亨及余在言集訓時表現出色，年輕且有速度，適合其踢法。他最終未能徵召6名在中國聯賽落班的港將，承認為此感到非常失望，認為即使球員往返內地有長時間隔離期，也不能構成藉口，又對有球員不想代表香港感難以理解，「我做球員時，常為代表挪威隊感到自豪。若球員希望代表港隊但被球會阻止，我不能理解這些情况」。而26歲中場陳俊樂日前落實與中超球隊廣州城續約。

簡嘉亨余在言首入選冀證實力

效力冠忠南區的簡嘉亨成首名巴基斯坦裔大港腳，他自小移居香港，兩年前取得特區護照。這名21歲翼鋒以廣東話道出首入選的感受，「父母雖然唔太熟足球，但他們都好高興。如果之後有機會落場，會盡力幫港隊。港隊集訓時間較短，要把握機會表現自己」。港足早前閉門友賽多仗，他透露取得一個入球及兩次助攻，笑言自己踢法符合主帥要求，「他鍾意一些速度快的進攻球員」。

20歲的余在言去年底代表港足U23參加亞洲盃外圍賽，他欣喜獲教練信任成為大港腳，又笑言跟一眾「大哥」同場訓練感緊張，「踢大港腳是我自小其一目標，會珍惜今次經驗，用表現證明給教練和前輩看，我值得入港隊」。可出任中前場多個位置的他透露，在港足較大機會司職翼鋒。

費蘭度盼提升狀態迎亞協

而東方龍獅的入籍翼鋒費蘭度去年因傷未能代表港足，一年後再入選，但上季受傷患困擾，這名35歲老將承認未達最佳狀態，盼隨港隊訓練提升狀態，下月底於泰國再為東方踢亞協盃分組賽。他透露將於6月完季約滿，暫未有新約。對於傑志雙將鄭展龍及艾力士落選，安達臣解釋鄭展龍因同位置有兩名球員狀態較佳，最終亦徵召有參與集訓，以及可跑動更多配合踢法的前鋒，故艾力士未有入選。