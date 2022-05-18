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2022年5月18日星期三
阿仙奴連敗前四渺茫 阿迪達認廠兵「未夠班」 熱刺煞科不敗勢闖歐聯
艾巴莫域未放棄156億貸款 英政府拒落實車路士賣盤
西決首擊征勇士 獨行俠爭響頭炮 當錫領銜 將帥拒因劣勢動搖
法蘭克福歐霸決戰格流 鎌田大地爭金靴平常心應戰
黑池17歲小將出櫃 創英先河約翰遜讚勇敢
巴利落實季後離皇馬 世盃附加賽後定去向
哈特斯菲爾德險勝 闖升班附加賽決賽
電視精選
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偕基亞連尼告別主場 戴巴拿遭祖雲冷待
體壇快訊：梁子軒世界賽次圈止步
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【明報專訊】（請看附圖）
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