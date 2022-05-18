黑池17歲小將出櫃 創英先河約翰遜讚勇敢

盼鼓勵同路人面對性取向

丹尼斯昨接受天空體育訪問，透露早在5、6歲自覺性取向與別人不同，原以為會隨年齡而改變。他為免受歧視而隱瞞，甚至與女生交往以證明自己非同性戀，形容過去10年活在謊言世界苦不堪言。他又表示，曾因是否向親友坦白而糾結，甚至影響精神健康，但一場U18聯賽成為轉捩點。他說：「那場賽事我攻入4球，第二天我決定向母親說明性取向，之後膊頭像卸下千斤擔。」

卡尼加利佬等球圈名人致敬

積克丹尼斯今季與黑池簽下職業合約，是他決定向公眾出櫃的原因，「我不會阻止外界談論此事，但會學習不受他們影響。我希望成為榜樣，令想出櫃的同路人勇敢一點，當然我也希望有英超球員出櫃，這樣能感染更多人」。

積克丹尼斯本月初為黑池首戰英冠，後備入替9分鐘未有入球。他成為英國現役首名出櫃球員，獲英國首相約翰遜在社交網讚揚勇敢，感激他為希望出櫃的人帶來勇氣。英格蘭隊隊長哈利卡尼，名宿里奧費迪南、加利尼維利等亦予以讚賞，其中「加利佬」形容是足球壇重大時刻，為這名球員感到自豪。

效力澳職球隊阿德萊德聯的中場約舒亞卡華路，去年10月亦拍片公開出櫃，是全球頂級聯賽首名出櫃的現役球員。積克丹尼斯在訪問中表示，卡華路及跳水星將戴利啟發了自己，卡華路得知消息後亦在社交網表示支持。