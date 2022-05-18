法蘭克福歐霸決戰格流 鎌田大地爭金靴平常心應戰

歐霸盃明晨於西班牙上演決賽，法蘭克福將與格拉斯哥流浪爭奪錦標，日本隊國腳鎌田大地更有望爭奪神射手，但他表示會以平常心作賽。據《蘇格蘭體育快報》報道，法蘭克福若然奪冠，全隊可獲200萬歐元（約1644萬港元）獎金。

法蘭克福在歐霸盃8強先淘汰西甲勁旅巴塞隆拿，4強再擊退英超球隊韋斯咸，鎌田大地表示連贏兩場賽事有助提升球隊士氣，惟他承認格流晉級過程連挫多蒙特及RB萊比錫，這兩支球隊在德甲聯賽的排名皆高於法蘭克福，實力不容忽視。鎌田大地在歐霸盃射入5球，爭奪神射手的主要競爭對手為以7球暫列榜首的格流後衛達華尼亞。除了鎌田大地，「法福」另一主力菲臘高斯迪亦有力衝擊個人獎項，這名塞爾維亞籍中場在今屆賽事以5次助攻暫列榜首。

奪冠總收益達8.2億 球員瓜分1644萬

雖然法蘭克福在德甲連和兩場，但主帥加士拿上周完成聯賽煞科戰後，表明放眼歐霸盃冠軍，「當比賽開始，我不會預期決賽是我們的終點，我希望冠軍才是。全隊職球員都努力一整年，打入決賽是對他們的獎勵」。據《蘇格蘭體育快報》報道，法蘭克福若捧盃，全隊可獲200萬歐元獎金。有消息指球隊若奪冠，可獲賽事獎金、門票及轉播費合共接近1億歐元（約8.2億港元）的收入。