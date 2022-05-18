西決首擊征勇士 獨行俠爭響頭炮 當錫領銜 將帥拒因劣勢動搖

主帥傑特拒設限 盼演「黑八奇蹟」翻版

獨行俠在西岸4強「搶七戰」擊退聯盟一哥鳳凰城太陽，爆冷打入西岸決賽，寫下球隊自2011年奪冠後的最佳成績。星將當錫和主帥傑特異口同聲高呼「We Believe」，表示對晉級信心十足，不曾因處於劣勢而動搖，傑特更稱：「我不知道己隊能走多遠，但為什麼要為自己設限呢？」NBA季後賽期間聽到「We Believe」的口號，定必令人聯想起勇士於2007年的西岸首圈，由巴朗戴維斯領軍上演「黑八奇蹟」，以場數4：2淘汰獨行俠，成為7場4勝賽制下首支以8號種子身分擊敗頭號種子的球隊。

相隔15年，兩隊再於季後賽碰頭，勇士已非當年的黑馬，更於「三巨頭」史堤芬居里、基利湯臣和祖利蒙特格連帶領下，在2015、2017及2018年三度封王。獨行俠主帥傑特先禮後兵，大讚勇士是一支難以應付的球隊，「外界談及NBA的王朝，勇士肯定佔一席位」。

勇士三巨頭火力全開 披頓二世復出無期

獨行俠在常規賽對勇士3勝1負，但當時勇士在4場賽事非「夫添」。勇士在季後賽除了守將披頓二世因左手肘骨折而歸期未定，「三巨頭」和佐敦普爾等主力皆可候命，早前染疫的主帥卡爾亦已歸隊督師。球隊在季後賽頭兩圈場均交出114.2分，是聯盟火力最強的球隊，獨行俠勢必在防守多下苦功。NBA今早先演東岸決賽，邁阿密熱火主將盧利腿筋傷患未癒，落實無法在首戰主場迎戰波士頓塞爾特人。