阿仙奴連敗前四渺茫 阿迪達認廠兵「未夠班」 熱刺煞科不敗勢闖歐聯

阿仙奴在上周日尾四輪仍領先熱刺4分，但繼上周倫敦打吡「6分波」以0：3大敗予熱刺後，昨再吞作客敗仗。兩軍上半場互無紀錄，兵工廠換邊後戰至55分鐘，先有傷癒復出的中堅賓韋特擺烏龍，加上85分鐘被般奴古馬雷斯建功鎖定勝局，慘吞「喜鵲」兩蛋。阿仙奴兩連敗全失6分，37戰66分排第5，比第4的熱刺少2分，要重奪第4位，最後一輪必須擊敗力爭護級的愛華頓，還要寄望熱刺作客不敵榜尾篤定降班的諾域治。熱刺得失球差較阿仙奴多15球，換言之只取1分亦勢足以挾第4名衝線，而阿仙奴失分後，36戰得70分的「三哥」車路士已鎖定下屆歐聯資格。

沙加斥球隊表現災難 富安健洋傷出

月初才續新約的阿迪達賽後承認，紐卡素球員在各方面都踢得比麾下好100倍，他說：「數字上我們仍存在（第4的）可能，但也要腳踏實地承認，今仗表現達不到參加歐聯所需的水平。」中場格列沙加狠批隊友未能承受壓力，「表現簡直是災難，我們踢不出賽前部署，沒有聆聽領隊指示。當你踢成這樣，就代表配不上踢歐聯。如果有球員未準備好比賽，就請留在家中吧」。阿仙奴防線昨再添傷兵，阿迪達稱日本隊右閘富安健洋感到肌肉不妥，因而上半場便被換走，需再作檢查才能決定能否在下周日的煞科戰上陣。

卡尼暗示留效熱刺

熱刺的下季歐聯入場券幾近到手，昨再獲哈利卡尼送上好消息。這名主力前鋒表示期待新季繼續與偉大的領隊共事，暗示不會轉投曼城等隊，而是留隊與干地衝擊歐聯。另外，仍存在爭標機會的「二哥」利物浦，於英格蘭足總盃決賽有穆罕默德沙拿及華基爾雲迪積克受傷，領隊高普確認他們會待煞科戰及歐聯決賽才復出。高普被問及法國隊球星基利安麥巴比勢投皇家馬德里時，承認紅軍一度視對方為目標，但這宗收購不可能發生。

麥巴比料歐聯決賽後離PSG

歐洲傳媒昨日亦報道，麥巴比已與皇馬談妥個人條件，待這支西甲球隊月底與利物浦踢畢歐聯決賽，便會宣布離開巴黎聖日耳門（PSG）。