佐高域稱霸羅馬賽 法網爭衛冕添信心

7歲子同日封王 賽前授心得致勝

塞爾維亞籍球星佐高域昨決戰希臘籍對手特薛斯柏斯，首盤即「派蛋」大勝6：0，再在次盤戰至搶七以細分7：5奠勝。他賽後透露兒子Stefan在家鄉出戰球會網球賽，首度贏得冠軍，更談及栽培兒子的心得，他說：「今天可說是雙喜臨門。我們過去數天曾經對話，我提醒他比賽前應做的事。引領他進入網球世界，首場賽事永遠難忘。」

佐高域藉今站累積38個男子大師賽冠軍，續寫個人保持的紀錄。下周日滿35歲的他隨即放眼在法網衛冕，力求看齊拿度的21項男單大滿貫紀錄，但他稱：「今站不失一盤奪冠，過去一周表現沒法再好了，當然我對法網有信心，但在比賽關鍵時刻的處理仍要改善。」

梅利棄戰法網放眼溫網

另外，近年屢受傷患困擾的英籍名將梅利昨確認棄戰法網，將重點放於下月底開鑼的溫布頓錦標賽，盼在較擅長的草地賽爭勝。他的2012年倫敦奧運混雙銀牌拍檔蘿拉笠遜，則宣布因傷以28歲之齡掛拍。這名英籍前一姐在14年前贏得青年溫網，女單世界排名最高27位。