主場淚別馬體會 蘇亞雷斯傳投維拉

馬體會球迷在看台展示寫上「多謝為我們帶來（西甲）冠軍」的大型橫額，支持蘇亞雷斯及同樣將離隊的中場赫達靴里拉。此役掛帥的阿蘇於65分鐘被換出，獲球迷起立拍掌支持。西維爾終以1：1逼和對手，篤定打入下季歐聯。

阿蘇與家人繞場一周接受球迷送別，其間流下男兒淚。他說：「我為球隊獻出200%努力，永遠不會忘記球迷對我的愛。無論身在哪裏，我定會是馬德里體育會球迷。這球會常在我心間。」馬體會教練施蒙尼也稱讚阿蘇道：「我對他很感恩，祝福他。他來到這裏證明自己仍可在立足於高水平賽事，協助球隊贏得去季西甲冠軍，而且暫時仍是今季球隊的最佳射手。」

麥巴比母斥續約PSG傳聞不實

夏薩特相隔3月復出領皇馬不敗

另外，法甲冠軍巴黎聖日耳門（PSG）早前據報勢與基利安麥巴比續約兩年，惟其母斥報道「完全錯誤」，盛傳轉會皇家馬德里的麥巴比以尊重各方為由，暫不公布決定。皇馬昨於西甲作客1：1賽和尾三的卡迪斯，翼鋒夏薩特於65分鐘復出，是他養傷3個月後首仗。