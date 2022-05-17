蔡俊彥掙扎半年 摘銀嘆苦盡甘來 曾覺輸無可輸 自稱「劍道狂人」

自去夏東京奧運之後，蔡俊彥的劍擊路不算順遂，他在今年1月的世界盃巴黎站闖8強，隨後於早前開羅及貝爾格萊德連續兩站慘歷「一輪遊」，上月底普羅夫迪夫站亦32強止步。這名24歲港將昨日在社交網剖白近半年的掙扎，一直落敗和備受質疑令他撕心裂肺般難受，「直至有一刻，我已輸無可輸，所以我只需瘋狂地打，成為劍道上最狂的人」。

張小倫今返港檢查 憂需施手術

蔡俊彥在大獎賽仁川站走出低谷，首闖國際賽決賽並贏得銀牌。他表示苦盡甘來，感激在低潮仍支持自己的人：「一切艱苦的日子，使這美好的時刻加倍甜蜜」。他續稱，對昨日獲獎仍感到不真實，不過能以這種方式結束這漫長的集訓之旅實在太好。蔡俊彥的大學室友呂爵安留言「為你自豪」，不少港將亦為他打氣。蔡俊彥賽前世界排名第7，因扣除過去分站成績，賽後排名微跌至第10位，於大獎賽首圈倒灶的張家朗則續保世界一哥之位。

至於因傷退賽的張小倫於社交網上載左腳打石膏及坐輪椅的照片，他表示要待回港詳細檢查才可確定傷勢，但擔心需施手術。花劍隊結束長達近半年海外集訓，除了「一哥」張家朗續留外地訓練，其餘劍手今晚返港隔離，6月再赴韓國出戰亞洲賽，7月赴埃及出戰世界賽。