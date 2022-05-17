紅軍征聖人副選爭勝 沙拿雲迪積克受傷缺陣 法明奴領銜誓保爭冠夢

修咸頓vs.利物浦 now621台 明晨02：45直播

曼城前晚在英超尾二一輪作客以2：2打和韋斯咸，賽後37戰得90分，領先少踢1場的次席球隊利物浦4分，故若「紅軍」明晨出征修咸頓敗陣，曼城便可5季內第4次摘冠，即使紅軍和波追至只落後3分，但目前得失球亦大幅落後。哥迪奧拿亦信心十足，除笑稱紅軍會輸0：4外，又說：「不必談己隊擁有得失球差優勢，我們只需在煞科戰挫客軍阿士東維拉便可奪冠。球迷將會坐爆曼城的主場，球員定會拚命爭勝。」

哥迪奧拿寄望修咸頓大勝封王

紅軍輪換森美卡斯鍾斯勢擔正

與曼城爭標的壓力不小，紅軍自身也飽受傷兵潮困擾，事關球隊在英足盃決賽激戰120分鐘後，雖以互射12碼險勝車路士，但眾主力身心俱疲，前鋒穆罕默德沙拿及中堅華基爾雲迪積克，亦分別觸傷鼠蹊和膝蓋，勢無緣明晨之戰。安德魯羅拔臣當日也因肌肉抽筋退下火線，其左後防位置料由森美卡斯頂上，中場老將占士米拿及年輕的居迪斯鍾斯則有機會擔正，另一新星哈維艾利諾也至少有望後備上陣。

前線方面，紅軍領隊高普或以羅拔圖法明奴及迪亞高祖達掛帥。事實是法明奴近季雖非必然正選，但今季英超5個入球全在客場取得，5個歐聯入球中也有3個來自作客。祖達則在首循環主場迎戰修咸頓開賽32分鐘內便梅開二度，終助球隊以4：0大勝。

愛華頓9人應戰反負續排尾五

與紅軍比較，鄰會愛華頓今季英超成績慘淡，昨晨在中場班夫韋特及前鋒荷西朗頓先後於上、下半場領紅下，主場以2：3反負賓福特，賽後36戰得36分續排尾五，分別領前多踢1場的尾四球隊列斯聯，以及尾三的般尼1分和2分，但「拖肥」若周中能在主場擊退水晶宮，仍可護級。

基斯坦臣不適拒戰英足盃

另車路士在英足盃決賽功虧一簣，據報或與安達斯基斯坦臣賽前以身體不適為由，要求領隊杜曹不要將他列入大軍有關。這名丹麥隊中堅曾於上月對阿仙奴踢畢上半場後，因身體問題要求被換走。他今季結束後將會離隊，盛傳將以自由身加盟巴塞隆拿。