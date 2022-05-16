曼城落後兩球逼和韋斯咸 領先利物浦4分

35歲麥克盧保演告別戰

曼城此役續以費蘭甸奴及拿樸迪握守中路。16分鐘，韋斯咸球迷起立為任後備的穿16號球衣的35歲中場麥克盧保鼓掌，他是球會青訓產品，早前宣布季後掛靴，結束在「鎚仔幫」達18年的職業賽生涯。韋斯咸攻擊手查洛保雲先在24分鐘，接應中場柏保路科奴斯傳送射入先拔頭籌，後於完半場前獲鋒將米查利安東尼奧助攻，再次突破越位射成2：0。

49分鐘，曼城翼鋒基亞利殊射入「窩利」拉近紀錄。69分鐘，韋斯咸後衛華迪美高法爾頭槌擺烏龍，令「藍月」追成2：2。77分鐘，麥克盧保後備上陣踢主場最後一役。87分鐘，曼城翼鋒馬列斯主射12碼被敵軍門將法比安斯基撲出，雙方終和局收場。

另外，列斯聯主場以1：1逼和白禮頓，賽後37戰得35分排第17，以1分領先以0：1負熱刺的尾三球隊般尼。李斯特城有占美華迪和哈維班尼斯各梅開二度，作客以5：1反勝篤定降班的屈福特。包尾的諾域治作客以1：1打和狼隊，阿士東維拉也以同一比數打和水晶宮。英冠升班附加賽首回合方面，諾定咸森林昨晨作客以2：1勝錫菲聯，而哈特斯菲爾德將於明晨次回合主場迎戰盧頓，兩軍首回合各一言和。