紅軍八奪英足盃 沙拿傷出證無恙 互射12碼挫車路士 67冠超越曼聯冠絕英格蘭

「紅軍」法定時間與「藍戰士」互交白卷；加時雙方亦未添紀錄，繼2月聯賽盃決賽再以極刑決勝負。兩隊首5輪各有一人射失，車路士在突然死亡階段再有美臣蒙特操刀被撲出，利物浦靠森美卡斯中鵠奠勝，在兩項盃賽決賽雙殺對方。

高普贏盡六大錦標 平費格遜成就

利物浦繼續衝擊四冠征途，即使聯賽形勢被動，但歐聯若擊敗皇家馬德里奪冠，仍有望自2000/01球季後再成盃賽「三冠王」。高普執教紅軍7季盡攬英超、聯賽盃、足總盃、歐聯、歐洲超級盃和世界冠軍球會盃冠軍，是繼曼聯名帥費格遜後，第2名達成此創舉的領隊。他賽後說：「我對麾下感無比自豪。我們頂住對方強勢，在早段出現變化仍處變不驚。進入12碼階段，我緊張得咬手指甲，它都甩光了。車路士努力了120分鐘，結果一無所有，我對此表示同情，但對紅軍上下應該感到高興。」

沙拿雲迪積克征修咸頓料候命

高普所指的變化，是指主將沙拿及雲迪積克分別在上半場及加時退下火線。高普透露將沙拿換出為預防措施，強調兩人傷勢輕微，「我賽後已跟兩人溝通，他們都無大礙。我們下仗還要出戰英超，他們屆時應可候命」。

隊長佐敦軒達臣在紅軍累積7冠，他賽後說：「我們努力了一整季，能捧盃對每個人的意義重大，這些都是球迷應得的，對球會而言亦是。」此外，擁有紅軍2%股份的NBA球星「大帝」勒邦占士，賽後在社交網發文狂賀，更獲名宿加歷查邀請本月底到巴黎觀看歐聯決賽。

蒙特宴客飲恨 艾斯派古達安慰

車路士連續三季在足總盃決賽飲恨，領隊杜曹指出球隊今季四鬥利物浦保持90分鐘不敗，證明麾下有力與敵軍抗衡，「我們證明能跟利物浦打成均勢，只是對方總能保持穩定發揮，我們卻未能做到」。他又稱，球會近月經歷易主，球員亦不好過，但強調球季尚未結束，餘下兩仗英超誓爭取全勝守住第3位。

操刀12碼宴客的蒙特，出道至今6次於溫布萊征戰悉數未能贏波。同樣射失的隊長艾斯派古達，賽後安慰該名英格蘭隊中場，強調全隊與他同在，「決定由誰主射時，我們每人都有信心操刀。這次雖射失了，但他還年輕，未來仍有很多機會操刀」。