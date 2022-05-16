紅軍八奪英足盃 沙拿傷出證無恙 互射12碼挫車路士 67冠超越曼聯冠絕英格蘭

【明報專訊】利物浦昨晨在英格蘭足總盃決賽激戰120分鐘，最終互射12碼以6：5擊敗車路士，第8次封王，並收穫隊史第67冠，超越曼聯成為英格蘭奪冠最多球會。高普盛讚麾下在主將穆罕默德沙拿及華基爾雲迪積克傷出後處變不驚，展現強大心理質素，並透露兩人無大礙，料香港時間周三凌晨在英超作客修咸頓可上陣。
「紅軍」法定時間與「藍戰士」互交白卷；加時雙方亦未添紀錄，繼2月聯賽盃決賽再以極刑決勝負。兩隊首5輪各有一人射失，車路士在突然死亡階段再有美臣蒙特操刀被撲出，利物浦靠森美卡斯中鵠奠勝，在兩項盃賽決賽雙殺對方。
高普贏盡六大錦標 平費格遜成就
利物浦繼續衝擊四冠征途，即使聯賽形勢被動，但歐聯若擊敗皇家馬德里奪冠，仍有望自2000/01球季後再成盃賽「三冠王」。高普執教紅軍7季盡攬英超、聯賽盃、足總盃、歐聯、歐洲超級盃和世界冠軍球會盃冠軍，是繼曼聯名帥費格遜後，第2名達成此創舉的領隊。他賽後說：「我對麾下感無比自豪。我們頂住對方強勢，在早段出現變化仍處變不驚。進入12碼階段，我緊張得咬手指甲，它都甩光了。車路士努力了120分鐘，結果一無所有，我對此表示同情，但對紅軍上下應該感到高興。」
沙拿雲迪積克征修咸頓料候命
高普所指的變化，是指主將沙拿及雲迪積克分別在上半場及加時退下火線。高普透露將沙拿換出為預防措施，強調兩人傷勢輕微，「我賽後已跟兩人溝通，他們都無大礙。我們下仗還要出戰英超，他們屆時應可候命」。
隊長佐敦軒達臣在紅軍累積7冠，他賽後說：「我們努力了一整季，能捧盃對每個人的意義重大，這些都是球迷應得的，對球會而言亦是。」此外，擁有紅軍2%股份的NBA球星「大帝」勒邦占士，賽後在社交網發文狂賀，更獲名宿加歷查邀請本月底到巴黎觀看歐聯決賽。
蒙特宴客飲恨 艾斯派古達安慰
車路士連續三季在足總盃決賽飲恨，領隊杜曹指出球隊今季四鬥利物浦保持90分鐘不敗，證明麾下有力與敵軍抗衡，「我們證明能跟利物浦打成均勢，只是對方總能保持穩定發揮，我們卻未能做到」。他又稱，球會近月經歷易主，球員亦不好過，但強調球季尚未結束，餘下兩仗英超誓爭取全勝守住第3位。
操刀12碼宴客的蒙特，出道至今6次於溫布萊征戰悉數未能贏波。同樣射失的隊長艾斯派古達，賽後安慰該名英格蘭隊中場，強調全隊與他同在，「決定由誰主射時，我們每人都有信心操刀。這次雖射失了，但他還年輕，未來仍有很多機會操刀」。