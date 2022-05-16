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2022年5月16日星期一
蔡俊彥劉慕裳國際賽分途摘銀
劉慕裳超聯憾負 連續3站登頒獎台
俞雅欣葡國賽破PB封后 超風速未列港績月底再挑戰
港足亞盃外決選25人集訓 傑志東方各8將入圍
施維雅達稱霸羅馬賽 28連勝破細威紀錄
體壇快訊：梁子軒壁球世界賽闖次圈
電視精選
紅軍八奪英足盃 沙拿傷出證無恙 互射12碼挫車路士 67冠超越曼聯冠絕英格蘭
曼城落後兩球逼和韋斯咸 領先利物浦4分
熱刺險勝暫升第4 阿仙奴征紐卡素恐缺4守將
足壇快遞：麥巴比連續兩季至少入25球
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【明報專訊】（請看附圖）
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蔡俊彥劉慕裳國際賽分途摘銀
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