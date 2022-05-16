俞雅欣葡國賽破PB封后 超風速未列港績月底再挑戰

高澔塱男子跳遠分途摘季

俞雅欣昨出戰葡萄牙地區田徑賽，在女子跳遠中3跳被判犯規，最終以第3跳的6.40米刷新PB，連續兩站賽事奪冠，惟因超風速未能被列入香港紀錄。俞雅欣曾在2019年內8度打破港績，其PB為該年7月世大運跳出的6.31米。

由於昨日不設跳高賽事，楊文蔚及鄧伊程亦有參加跳遠比賽，以5.20米和5.01米分別得第6及第8名，後者在社交平台笑言視作加速跑訓練。至於高澔塱在同日的男子跳遠與另一選手同樣跳出7.76米，但因第二佳成績不及對方而得季軍，冠軍則為跳出7.79米的英籍選手Samuel Khogali。

香港田徑隊在疫情下離港尋求比賽機會，跳遠選手俞雅欣和高澔塱，以及跳高雙姝楊文蔚及鄧伊程隨教練團在4月初赴葡萄牙集訓。俞雅欣表示在當地寓賽於操，個多月來成效顯著，更笑稱「比賽感覺返晒嚟」。港隊因應杭州亞運延期續留當地，俞雅欣盼本月25日的比賽再接再厲，挑戰港績。