劉慕裳超聯憾負 連續3站登頒獎台

0.86分之差不敵大野暉

劉慕裳對上一次於超聯摘金，正是4年前的拉巴特站，今次重回福地爭標自然希望再創佳績。這名東京奧運銅牌得主在上周五展開的賽事延續勇態，先於空手道女子個人形賽事得小組兩連勝，翌日在8強擊敗西班牙隊對手。

這名港將未及休息下轉戰4強，以一套北谷屋良公相君取得25.68分，以0.2分優勢險勝日本隊的清水那月，連續兩站闖超聯決賽。

上站奪冠的日本隊名將清水希容未有參與拉巴特站，但劉慕裳在此役決賽面對另一東瀛名將大野暉，二人上一次碰頭是今年超聯揭幕戰富吉拉站4強，當時劉慕裳落敗而無緣金牌戰，雙方在拉巴特站決賽再度對壘，大野暉以一套一百零八手得26.6分，而這名港將則以雲手應戰並取得25.74分，終以0.86分之差屈居亞軍。

劉慕裳自2021年起持續有好表現，除了在8月東京奧運歷史性贏的銅牌，隨後於11月世界賽及12月亞錦賽皆摘銅而回。她在今季改新賽制的超聯延續勇態，包括在2月阿聯酋富吉拉站奪得銅牌，再於4月葡萄牙馬托西紐什站打入決賽後，屈居日本隊名將清水希容之下摘銀，加上此役再得銀牌，已經連續3站超聯踏上頒獎台。

返美備戰 7月世界運動會再衝牌

劉慕裳表示戰畢今站後，將返回美國訓練基地，續為7月初在當地舉行的世界運動會備戰，世界第4的她藉排名取得參賽資格，她亦早已放話「將竭盡所能爭取踏上頒獎台最高位置」，這項賽事是原定9月的杭州亞運延期後，今年對她最重要的比賽。劉慕裳在同月底將轉赴烏茲別克出戰亞洲賽，力求改變近兩屆兩銅的成績，並會因杭州亞運延期，於9月出戰超聯巴庫站。