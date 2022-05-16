蔡俊彥劉慕裳國際賽分途摘銀

首戰決賽「決一劍」飲恨 蔡俊彥寫個人最佳

香港劍手蔡俊彥昨日在韓國上演的花劍大獎賽仁川站正賽晉級過程驚險，頭4輪賽事有2場需戰至「決一劍」分勝負，包括在次圈鬥排名53位的意籍代表，和8強對法籍劍手薩芬。及至4強，蔡俊彥硬撼意籍前「一哥」霍高尼，雙方得分梅花間竹，蔡俊彥戰至次局中段一口氣連奪4分，將領先優勢擴至14：11。雖然霍高尼一度扳成平手，但蔡俊彥沉著應戰，終以一劍制勝，生涯首次殺入國際賽決賽。

歷來第2港將大獎賽奪銀

蔡俊彥決賽面對排名14位的意籍劍手馬連尼，雙方曾在2019年德國世界盃波恩站交手，當時蔡俊彥以14：15飲恨。兩人今仗在決賽再度碰頭，蔡俊彥甫開賽便連失3分，之後更遭對手拋離2：7，但這名世界排名第7的港將及時站穩陣腳，多次看準機會憑反擊搶分，戰至首局末段反超11：10，並以14：12率先「叫糊」，惟他在關鍵時刻接連失分，力戰下以14：15飲恨落敗，屈居亞軍。

蔡俊彥在今年1月的世界盃巴黎站闖8強，隨後於早前開羅及貝爾格萊德連續兩站慘歷「一輪遊」，上月底普羅夫迪夫站亦止步32強。不過這名24歲港將此役走出低潮並收穫亞軍，取得今季最好成績。此外，蔡俊彥更突破自己在2019年大獎賽上海站摘銅的最佳成績，也是繼2019年都靈站的張家朗後，第2位在大獎賽得銀牌的香港男子花劍手。

張家朗崔浩然張小倫一輪遊

而港隊其餘劍手皆於這站大獎賽一輪遊，世界排名第一的張家朗爆冷以9：15不敵排名92的法籍劍手艾歷斯，崔浩然以10：15不敵霍高尼，而張小倫則苦後埃及籍好手5：13時，與對手相撞後倒地，其後決定退賽。女花方面，鄭曉為以11：15不敵世界排名42的意籍劍手文仙尼，而張楚瑩則以4：15負東道主劍手。

另外，女重世界盃富吉拉站因阿聯酋總統哈利法在上周五逝世，賽會昨日宣告腰斬比賽。香港劍擊隊已完成今季的世界盃和大獎賽，他們下一場的國際賽為下月10日展開的亞洲錦標賽，賽事將一連6日在韓國仁川舉行。