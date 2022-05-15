羅拔仔認欲離拜仁 萊比錫煞科鎖定歐聯席位

夏蘭特蜂兵告別戰建功

拜仁體育總監沙歷咸美錫昨確認，羅拔仔已提出離隊尋求新挑戰，但強調這名波蘭隊球星與球會合約至明夏。上月底已篤定奪冠的拜仁，則作客2：2言和禾夫斯堡。利物浦的德籍教頭高普昨透露，曾多次拒絕拜仁邀請執教。

而「蜜蜂兵團」上周有夏蘭特落實來季離隊，僅18歲的比寧咸早前接受德國傳媒訪問時，則預告來季將會留隊，更稱已急不及待新球季來臨。他又透露替夏蘭特轉戰英超感高興，認為曼城羅致他是十分幸運。多蒙特昨在早段輸12碼，正選的夏蘭特告別戰射入12碼，「蜂兵」終以2：1反勝，以34戰69分獲亞軍。

比軍降班 哈化柏林戰附加賽

RB萊比錫及弗賴堡昨續為歐聯資格全力出擊，賽前排第4的萊比錫，昨以1：1逼和比勒費爾德，保住德甲第4名，來季出戰歐聯。比勒費爾德來季將與格雷特霍夫降至德乙，哈化柏林則轉戰升降附加賽，對手為德乙第3位球隊。

米蘭雙雄分途續爭冠

意甲米蘭雙雄明晨續為爭冠分途出擊，榜首AC米蘭將在主場迎戰阿特蘭大；落後兩分的國際米蘭則作客卡利亞里。西甲方面，已鎖定冠軍的皇家馬德里明晨作客卡迪斯；巴塞隆拿則鬥基達菲力爭四連勝。此外，西班牙前國腳法比加斯宣布將離開法甲球隊摩納哥，今季受傷患困擾的他，受訪時透露來季希望繼續征戰，已拒絕邀請轉型教練的報價。