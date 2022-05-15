曼城爭冠直路誓先扑鎚 熱刺迎般尼不容有失 孫興慜願金靴換歐聯入場券

英超「一哥」曼城目前在聯賽36戰得89分，以3分領先次席的利物浦，餘下兩輪分別作客韋斯咸及迎戰阿士東維拉，只需4分便可封王。哥迪奧拿賽前表示：「我們必須取得餘下6分，這是己隊目前唯一目標。韋斯咸已連續兩季有上佳演出，而且幾乎殺入歐霸決賽，只是欠缺了一點運氣。」

哥帥未憂防線傷兵潮 拿樸迪或趕及復出

他又認為無論最後誰封王，「藍月」與「紅軍」單論表現已是成功球季，作為教練他很滿意麾下發揮。後衛基爾獲加近期一傷再傷，但昨表示自信可趕及在煞科戰復出。對於防線受傷兵潮困擾，哥帥稱上輪大勝狼隊已證球隊有力克服困境，亦透露中堅拿樸迪是役仍有望趕及復出，需待賽前再作決定。

「四哥」之爭同樣激烈，熱刺上輪大破阿仙奴後，暫時36戰得65分，僅落後對方1分排第5。球隊今晚迎戰35戰得34分的護級球隊般尼，既為爭取下季歐聯入場券，亦要為3個月前的首回合補賽敗仗復仇，但中堅基斯甸羅美路勢續因傷缺陣，或要提早收咧。

韓國隊射手孫興慜近3仗入4球，於英超射手榜以21球居次，僅少紅軍前鋒穆罕默德沙拿1球。他日前迎戰阿仙奴時被領隊干地換走，難掩不滿情緒，但被問到會否願意犧牲神射手之名，以換取熱刺打入前四，他說：「當然！100%可以！能夠助球隊前四衝線，比起我能否取得更多入球重要。」

阿古路經典奠勝球銅像揭幕 設計惹劣評

另外，因心臟病掛靴的曼城舊將阿古路，前晚於阿堤哈德球場外為自己的銅像揭幕。他於2011/12年球季煞科戰93分20秒補時階段，為藍月射入奠勝球，奪隊史首座英超錦標。前晚為該仗10周年紀念，但銅像設計慘惹劣評，被指銅像更似皇家馬德里球星卻奧斯，後者昨亦在社交網轉載相片揶揄一番。