勇士相隔3年重返西決 浪花轟59分捲走灰熊 湯臣感慨傷後重生

上仗以39分之差慘敗的勇士，昨有教練卡爾續因感染新冠病毒未能領軍，惟球隊回師主場表現回勇，首3節與灰熊互有領先。「咖哩仔」居里與基利湯臣合力攻入14記三分球，分別獨取29分和30分，勇士終在第4節中段拉開比數，以14分優勢取勝，相隔3年再闖西岸決賽。

克服兩年半養傷期 湯臣盼不斷進步

32歲的湯臣過去因傷患休戰兩年半，今年初才重返球場。他賽後稱經歷近年傷患洗禮，此戰贏波感覺比過往的「Game 6」更好，「我從受傷中獲得與別不同的想法，現在能參與在最高水平的競賽，並成為最後4強，這感覺實在難以言喻。這真的很振奮人心，鼓勵我要不斷進步，因我知道尚有更多大賽等着我」。

湯臣日前受訪時透露征戰季後賽心得，稱關鍵在於平衡工作與生活，讓自己保持快樂狀態，「季後賽像坐情緒過山車，因此平衡很重要。在球場以外，我嘗試做一些簡單又快樂的事，不論是看書、放狗散步、遊船河或是踏單車」。

中鋒盧利昨仗成勇士的無名英雄，全場獲得22個籃板，成為球隊定海神針，更獲湯臣盛讚媲美名人堂傳奇奧拉祖雲。盧利賽後透露自大學後未曾單場取得超過20個籃板，稱作為內線球員獲得此數據為不錯的成就。有當地籃球專欄作家更在社交網發文，笑稱勇士應立銅像表揚其貢獻。

塔圖領塞爾特人擒鹿 明演搶七戰

東岸方面，波士頓塞爾特人靠塔圖攻入46分，作客以108：95擊敗有「字母哥」安迪度高安普取得44分、20個籃板「雙雙」的密爾沃基公鹿。兩隊場數賽和3：3，明晨「搶七戰」分勝負。公鹿主場附近在賽後發生兩宗槍擊案，分別造成3人及17人受傷送院，全部無生命危險。當地警方共扣留11人調查，在其中一個事發現場檢獲9支槍械，並稱需進一步調查兩案是否有關連。