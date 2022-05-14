走出家鄉烽煙陰霾 港超門神異地作戰 網上眾籌購物資 感激港人雪中送炭

文：余瑋

圖：林靄怡

港府上月21日起逐步放寬防疫措施，標準流浪門將奧利斯（Aleks）逐漸重投正常生活。這名32歲烏克蘭籍門將亦難得外出接受本報訪問，梳理過去兩個月俄羅斯入侵祖國的感受。2022年2月24日，俄羅斯總統普京宣布向烏克蘭展開「特別軍事行動」，奧利斯仍記得當時香港是早上10時，起牀不久便在新聞直播目睹出生地基輔被俄軍轟炸，「我有5小時未能聯絡到家人，後來聯絡到，又無法說服父母離國」。

Aleks透露父母曾想到市郊公寓避難，但他認為該處將變成戰場，幸終能說服父母赴波蘭跟妹妹團聚，亦不幸言中其後戰况，「3、4天後，我在社交網看到那間屋完全被破壞，若我父母到那裏避難，很可能……」。他稱父母乘車3至4日才逃到波蘭，3月初轉抵德國申請難民居留待批，「要逾60歲的父母成為難民，我很難受」。

父母離烏國險境 疫後止淚續助同鄉

在港的奧利斯早前足不出戶，頭3、4天沒進食，終日以淚洗面，「已記不起上次流淚是何時，但戰後首星期淚流不停。看到住宅、醫院被炸毀、平民被殺，難以消化。父母離境時飢寒交迫，又不知何處會爆炸，令我非常憂慮，直至他們逃到波蘭，才稍鬆一口氣」。過去70多天，奧利斯並非只顧悲傷，他在社交網持續發放烏克蘭相片和片段，「我的母語是俄語，看到俄羅斯網上政治宣傳，聲稱沒傷害平民和攻擊市區，我要反駁謊話，向全球顯示一些真相」。

伙同胞眾籌 港人捐款購兩救護車

奧利斯3月初聯同海外的烏克蘭球員眾籌，上月圖文並茂交代從西班牙購買8架救護車、軍事急救包等物資，「有朋友來自烏克蘭軍隊或義工組織，清楚他們所需。相對糧食，救護車更重要，因為隨時會被俄軍破壞」。他透露這批二手救護車價錢介乎9000至1.7萬歐元（約7.35萬至13.9萬港元），款項還會經義工轉交同鄉。他曾透露首天籌得6萬港元，提及已用港人捐款購買兩架救護車，已交予烏克蘭東及南部的醫院，亦不忘再感謝港人，「我收到過千港人短訊鼓勵和表達願意幫助，想再衷心感謝支持烏克蘭的港人，尤其香港疫下過得不易，此刻展示人道精神，無論捐多少一樣有價值」。

球場重開復操重見天日

香港球場上月21日重開後，奧利斯隨流浪復操，同時重開足球班，指導學童時流露難得的笑容，但只是稍為轉換心情，「我生於基輔，在那有很多朋友，有認識的人離世。數日前才有好友的母親，在火車站被俄軍爆炸襲擊喪命……」

Aleks確信烏克蘭人民向全球展示堅強的民族特質，會繼續眾籌添置更多救護車，並將自家龍門手套品牌收益捐贈祖國，「幫到一個人已很有價值，若有數千人在做同一樣的事，就有數千人得救」。他拒透露花耗多少儲蓄幫助家園，言談展現這東歐國家人民的自信，「我仍年輕、有知識、仍然生存，將來可賺得更多」。